Emergenza siccità in Val Bormida, finanziamenti per cinque comuni

Altare, Carcare, Cengio, Dego e Millesimo: i comuni della Val Bormida beneficiari nella prima fase delle risorse assegnate dal Dipartimento Nazionale di Protezione civile a seguito del riconoscimento dello stato di emergenza per la siccità dell’estate 2022 sul territorio regionale.

Questa mattina presso il palazzo della provincia a Savona l'assessore regionale alla Protezione civile Giacomo Giampedrone ha presentato ai sindaci il riparto delle risorse (LEGGI ARTICOLO).

Nel dettaglio i lavori finanziati:

Altare

Altare/Quiliano zona colle del Cadibona

Gestore/soggetto attuatore Ireti

Potenziamento rete esistente. Nuovo tracciato condotta collegamento reti Altare/Quiliano (275 mila euro).

Carcare

via del Collegio

Gestore/soggetto attuatore Cira

Lavori di estensione rete acquedottistica-collegamento reti Carcare-Cosseria. Realizzazione nuovo tratto di rete (lunghezza 170 m) per collegamento rete idrica. Comune di Carcare - comune di Cosseria. Obiettivi: aumento della risorsa idrica a servizio del comune di Cosseria; criticità da superare: tempistiche Svincolo paesaggistico e occupazione temporanea e permanente suolo pubblico (strada provinciale) disponibilità finanziaria (28,500.00 euro).

Cengio

Gestore/soggetto attuatore Ireti

Ripristino del pozzo Bagnolo, opere edili per l'accesso e la protezione del pozzo. Opere idrauliche per la connessione alla condotta di adduzione al serbatoio di distribuzione. Impianto elettrico per l'alimentazione della pompa. Acquisto della pompa. Impianto di clorazione (35 mila euro).