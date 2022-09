"In spiaggia senza filtri", ultimo appuntamento di Assonautica ad Albisola Superiore (FOTO)

Si è concluso, sulla spiaggia “dei gradoni” (La Cupola) ad Albisola Superiore il progetto di Assonautica provinciale di Savona “Proteggiamo il mare-estate 2022”.

L’evento, intitolato “In spiaggia senza filtri", si è svolto nella mattinata di lunedì 12 settembre. Una raccolta di mozziconi sulla spiaggia e nei dintorni a cui hanno partecipato una quindicina di volontari tra i quali erano presenti, oltre ai soci di Assonautica, anche alcuni simpatizzanti del progetto, come i piccoli Lorenzo e Arianna, che collaborano alle giornate ecologiche di Assonautica già dallo scorso anno.

Il “bottino” è stato di oltre 2000 mozziconi e, considerando che nei giorni precedenti le onde avevano raggiunto buona parte della spiaggia, si può facilmente supporre che altrettanti fossero già finiti in mare. Assonautica, tenendo conto dei feedback positivi che ricevono i suoi eventi ecologici e dell’apprezzamento dei bagnanti per le bottiglie-portacenere installate sulle spiagge libere, è molto soddisfatta del programma “Proteggiamo il mare” ed intende proseguirlo implementandolo con nuove iniziative, in accordo con le amministrazioni comunali.

“Purtroppo non è affatto facile debellare l’abitudine a buttare a terra i mozziconi ma non ci arrenderemo, cercando sempre nuove idee per far capire ai fumatori che le strade, le aiuole, le spiagge, non sono portacenere, per fargli capire che i danni provocati dal piccolo gesto di buttare a terra il mozzicone sono enormi e quasi sempre irreparabili. Vogliamo avere spiagge senza mozziconi per proteggere i bambini che giocano con la sabbia e per proteggere il mare con tutti i suoi abitanti“, spiegano da Assonautica.