Restyling della passeggiata di Corso Italia ma non solo: Pietra guarda al futuro con una serie di lavori pubblici

Opere pubbliche per oltre 4 milioni di euro, frutto di finanziamenti ministeriali e regionali. Pietra Ligure ha presentato questa mattina parte degli interventi che verranno effettuati sul territorio pietrese nel futuro prossimo, nell'ottica di un importante restyling complessivo per un totale di 7,9 milioni di euro.

Nel corso di una conferenza stampa tenutasi stamane a Palazzo Golli, il sindaco Luigi De Vincenzi e l'assessore Francesco Amandola hanno illustrato i dettagli di alcuni progetti che, nel prossimo anno circa, "cambieranno il volto della città come la vediamo ora", ha affermato il primo cittadino.

"Francamente è stato un grande lavoro che sta andando a compimento" ha aggiunto De Vincenzi, sottolineando come primo tra tutti, in tal senso, è da intendersi il cantiere all'accesso di levante alla cittadina per la riqualificazione di Corso Italia tra il ponte sul Maremola e la nuova passeggiata al confine con Borgio Verezzi.

"Dopo diversi lavori in altre zone della città, quella di Corso Italia era una zona rimasta un po' indietro in quanto a riqualificazione - ha aggiunto l'assessore ai Lavori Pubblici Amandola - Si sono curati nel particolare i dettagli sia per i materiali che per gli aspetti architettonici e siamo convinti che alla fine cambierà completamente faccia questa parte importante del nostro territorio".

I lavori, la cui progettazione è stata curata dagli architetti Marinella Orso e Michela Ruffini on la consulenza dell'ingegner Sebastiano Viano per la parte elettrica e della dottoressa Marta Pirovano per gli aspetti geologici, partiranno a breve e dovrebbero terminare nella fine del 2023, "tenendo conto delle scadenze e delle esigenze che ha un comune turistico come il nostro", ha specificato l'assessore Amandola.

A ponente, invece, protagonista sarà via Pinee, "area degradata per quanto concerne le opere di urbanizzazione", per la quale al restyling si affiancherà la messa in sicurezza.

Spostandosi verso l'entroterra, si procederà col primo lotto riguardante via Nazario Sauro con l'allargamento della carreggiata e la realizzazione del marciapiede: "Una strada che doveva essere allargata tempo fa e che apparteneva alla Provincia - ricorda il sindaco - arteria sulla quale passa buona parte del traffico della Val Maremola. Siamo quindi contenti di riuscire a dare una risposta a una richiesta importante".

Successivamente, sempre sulla stessa via che porta da e verso Tovo San Giacomo, si ragionerà su di un secondo lotto all'altezza del tratto dove si trovano le piante di pino, in attesa di finanziamento.

Tra i lavori esposti poi, particolare importanza è stata data a quelli inerenti la mitigazione del rischio idrogeologico su parte del torrente Maremola.