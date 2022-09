Albisola, maltratta ripetutamente la compagna e la rinchiude in casa: arrestato dai Carabinieri l’autore delle violenze

Maltratta ripetutamente la sua compagna, le procura lesioni e poi la rinchiude nella loro abitazione senza permetterle di uscire, fino all’intervento di una conoscente che libera la donna.

La vicenda era stata segnalata ai Carabinieri di Albisola, che, in breve tempo, hanno svolto le indagini necessarie, raccolto precisi elementi di prova e richiesto all’Autorità Giudiziaria un provvedimento restrittivo nei confronti dell’uomo autore delle violenze.

Nel frattempo, per evitare ogni ulteriore rischio, la donna era stata accompagnata presso una residenza protetta.

In data odierna i militari della Stazione di Albisola hanno arrestato l’autore delle violenze, in esecuzione di ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dalla competente Autorità Giudiziaria, che ha concordato con le risultanze investigative raccolte.

L’attività odierna dimostra nuovamente l’importanza di segnalare immediatamente alle forze dell’ordine episodi di violenza domestica, che possono essere fermati prima che sfocino in comportamenti sempre più violenti e lesivi nei confronti delle vittime.

Il procedimento è attualmente nella fase preliminare ed i provvedimenti finora adottati non implicano la responsabilità dell’indagato, non essendo stata assunta alcuna decisione definitiva da parte dall’Autorità Giudiziaria.