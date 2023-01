Albisola, cerca di riavvicinarsi all'ex compagna nonostante il divieto dopo i maltrattamenti: nuovamente arrestato

Era già stato arrestato lo scorso settembre dopo aver rinchiuso la compagna nella loro abitazione impedendole di uscire, fino all'intervento di una conoscente che l'aveva liberata. Nonostante il divieto di avvicinarsi ai luoghi da lei frequentati, negli ultimi mesi l'uomo avrebbe violate il provvedimento dell'Autorità Giudiziaria tentando, in più di un’occasione, di riavvicinarsi alla donna incurante del divieto.

A finire così nuovamente in manette nella giornata di ieri (15 gennaio, ndr), dopo l'intervento dei carabinieri della Stazione di Albisola, è stato un uomo autore in passato di ripetuti maltrattamenti verso l'ex compagna per il quale, visti gli elementi di prova raccolti, è stata emessa un'ordinanza di custodia cautelare.