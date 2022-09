Celle, vivaio vittima di atti vandalici. Il proprietario: "Ora basta, farò denuncia e installerò le telecamere"

"Ora basta mi sono rotto".

Così inizia il post su Facebook di Giordano Romano, proprietario de "Il giardino fiorito", vivaio di Celle Ligure presente in via Sanda, che si è sfogato dopo aver subito per la terza volta dopo Ferragosto atti vandalici.

Sono state infatti tagliate due centraline che fanno partire l'irrigazione automatica delle piante e tra domenica e lunedì è stato bucato il serbatoio del suo furgone parcheggiato vicino al cimitero cellese.

"Fortunatamente le centraline le controlliamo due volte alla settimana sennò avremo rischiato di perdere migliaia di euro . ha detto - ieri invece mi sono accorto del gasolio per terra. Non so se si tratta della stessa persona ma tre danni in un mese cominci ad avere un sospetto".

"Domani farò regolare denuncia ai carabinieri e chiederò l'autorizzazione a montare le telecamere che possano riprendere all'esterno le mie proprietà ed i miei mezzi" conclude Romano.