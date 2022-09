Fondi emergenziali 2019, pioggia di finanziamenti per i comuni della Val Bormida

Una pioggia di finanziamenti dalla Regione Liguria per i comuni della Val Bormida nell'ambito dei fondi emergenziali 2019.

Il comune di Bardineto ha ottenuto 300 mila euro per il danneggiamento delle pile di sostegno del ponte situato lungo il fiume Bormida in località Baria. L'intervento si concentrerà sulla ricostruzione delle suddette pile tramite lo smontaggio e il rifacimento dell'impalcato.

271.400,00 euro al comune di Bormida per il consolidamento della strada comunale Delfini mediante opere di sostegno di ingegneria naturalistica e stabilizzazione del piede di frana tramite scogliere in massi ciclopici.

365 mila euro al comune di Calizzano: l'intervento si concentrerà in frazione Vetria con la rimozione di una frana, la messa in sicurezza del versante e dell'alveo del fiume, sgombero del materiale e il ripristino sia del muro di sostegno, sia della sede stradale.

Al comune di Carcare sono stati assegnati 250 mila euro per la messa in sicurezza della strada comunale via Luigi Corsi interessata da uno smottamento a valle con occlusione della sottostante via Boselli. L'intervento prevede opere di regimazione delle acque lungo la strada di monte e il consolidamento delle scarpate limitrofe. In precedenza il comune aveva già realizzato altre due opere in somma urgenza, un cordolo di micropali e un muro di contenimento, per un totale di 180 mila euro. In quattro anni l'amministrazione De Vecchi ha portato al comune oltre un milione di euro di somme urgenze per i danni alluvionali (lavori già eseguiti).

60 mila euro al comune di Dego per la messa in sicurezza della frana in località pian della Canapa. Il materiale detritico e ligneo ha occluso le cunette e danneggiato il piano viabile. L'intervento prevede la realizzazione di opere di contenimento in prosecuzione di un muro esistente con l’estensione della canalizzazione delle acque di superficie e il ripristino della strada.

10 mila euro per il comune di Giusvalla: la piena del rio della Volta, in località Surie, ha distrutto la briglia di protezione dell'acquedotto comunale con la rottura della condotta. Il crono-programma dei lavori prevede la ricostruzione degli elementi danneggiati.

1.396.000,00 euro al comune di Mallare per la messa in sicurezza dei movimenti franosi lungo la strada comunale "Acque - Montefreddo" (aggravamento). L'intervento prevede la sistemazione dell'intero versante con l’aumento della resilienza tramite la completa regimazione delle acque meteoriche a prevenzione di futuri crolli. L'aggravamento è evidente nelle segnature sull'asfalto segno evidente di un cedimento latente. L'intervento è già stato segnalato per la resilienza.

400 mila euro al comune di Millesimo per l'erosione dalla sponda del fiume Bormida in località Melogno, nei pressi di una struttura pubblica, del cimitero e della fossa Imhoff. Il progetto prevede la formazione di una scogliera.

Al comune di Mioglia sono stati assegnati 30 mila euro per il ripristino del fondo stradale con ricarica di materiali inerti e regimazione acque in località Pian d'Erro.

300 mila euro al comune di Murialdo per l'estensione delle opere di stabilizzazione del versante con tecniche di ingegneria naturalistica in località Costa. L'intervento si è reso necessario per lo scivolamento parziale del versante stesso con franamento del piano viabile verso il sottostante fiume Bormida.

200 mila euro al comune di Osiglia (località Rossi, Barberis, Ripa e Borgo) per la ristrutturazione delle opere di difesa spondale presso il torrente Osiglietta mediante il recupero dei sassi presenti con integrazione di massi ciclopici.

300 mila per il comune di Pallare per il cedimento della strada Biestro-Carcare in località Colla a seguito di frana su ampio fronte a valle della carreggiata, nonché l'aggravamento del movimento franoso verificatosi in conseguenza di precedenti eventi alluvionali. Il progetto prevede la realizzazione di opere di protezione e consolidamento lato monte, interventi di formazione di drenaggi e la messa in sicurezza del versante mediante opere di sostegno e interventi di ingegneria naturalistica.

100 mila euro per il comune di Roccavignale a seguito dell'aggravamento del cedimento della carreggiata della strada comunale 28 bis, nonché l’erosione del fondo e distaccamento dell'asfalto causato dalle ingenti piogge e urgente necessità di regimare le acque. L'intervento si concentrerà appunto sulla regimazione delle acque provenienti dalla scarpata a monte della strada, in modo tale da evitare l'erosione causato dal percolamento sotto il piano stradale, la realizzazione di opere di sostegno a valle del piano stradale per il consolidamento della scarpata e la regolarizzazione del piano viabile con una nuova stratigrafia stradale.

Il comune di Cosseria ha ottenuto 450 mila euro, somma che verrà utilizzata per la messa in sicurezza del cimitero (LEGGI ARTICOLO).