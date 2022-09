Terremoto a Genova, sospesi i treni tra Brignole e Santa Margherita

Dalle ore 15:45 sulla linea Genova – La Spezia, il traffico ferroviario è sospeso in via precauzionale tra Genova Brignole e Santa Margherita Ligure per consentire la verifica dello stato della linea a seguito di una scossa di terremoto che ha interessato il territorio.

Effetti sulla mobilità ferroviaria: i treni subiranno ritardi, variazioni e cancellazioni. E' stata richiesta l’attivazione del servizio sostitutivo con bus.

È in corso l’intervento dei tecnici di Rfi per i necessari controlli alla linea.

La tratta Genova - Tortona/Savona/Alessandria subirà rallentamenti, variazioni e cancellazioni.

Aggiornamento delle 17: Il servizio dovrebbe essere ripristinato alle ore 20:00, seguiranno aggiornamenti.