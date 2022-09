Trent'anni fa l'alluvione a Quiliano, sindaco Isetta: "Ricordo drammatico, tanto è stato fatto ma non è sufficiente" (VIDEO)

“Un ricordo drammatico, una memoria che va alle due persone che sono mancate a Quiliano, a tutte le famiglie che hanno subito dei danni e un territorio che è stato devastato”.

Questo il pensiero del sindaco di Quiliano Nicola Isetta in questo 22 settembre, a 30 anni dalla tragica alluvione in cui persero la vita Rosa Perugino, donna incinta di tre mesi e la figlia Anna Maria di 3 anni.

Il torrente Quiliano le portò via dalla loro casa alle Murate, per non dimenticare anche Silvana Bertani spazzata via dalla sua casa di Montemoro che crollo in piena notte.

“Credo che in questi anni da parte di tutte le amministrazioni in collaborazione con le istituzioni siano stati fatti significativi lavori sia sull’asta principale del torrente Quiliano che sugli affluenti e sulle altre parti -ha proseguito il primo cittadino quilianese - Questo però non è sufficiente, c’è da affrontare la parte più difficile che è quella del centro storico e dobbiamo lavorare molto anche sulla possibilità della prevenzione, dell’allertamento e dobbiamo avere una consapevolezza che siamo dentro un cambiamento climatico che porterà sempre di più la necessità di avere un’attenzione sugli strumenti di previsione, di gestione dell’allerta e le pubbliche amministrazioni e i cittadini devono essere preparati per evitare i rischi maggiori”.

Il convegno organizzato dall’amministrazione comunale dal titolo “Cambiamento climatico, previsione, allertamento e memoria storica” è iniziato questa mattina con un evento riservato alla scuola secondaria di primo grado e agli alunni delle classi quinte delle scuole primarie e ha compreso la lezione intitolata “Cielo a pecorelle, pioggia a catinelle”, a cura del personale del settore meteorologia e idrologia di Arpal Liguria con un intervento dell’ingegnere Silvio Saffioti, che ha spiegato agli alunni come si può “convivere con il rischio”.

Rischio alluvionale che il comune di Quiliano ha pagato a caro prezzo negli ultimi anni a causa delle violenti piogge che hanno colpito le frazioni nel 2019 e 2021.

“Sono stati eventi che ci hanno messo in forte difficoltà, in zone dove sono avvenute frane che hanno toccato parziali aree del territorio e hanno comportato grandi danni e grandi necessità di investimenti sul quale siamo dietro ancora a cercare di poterle affrontare con interventi di somma urgenza e altri sul quale abbiamo ancora ferite aperte” ha proseguito Isetta.

Il 22 settembre del 1992 Lorenzo Arrigoni, coordinatore operativo provinciale Protezione Civile Savona se lo ricorda bene: era in servizio e le difficoltà sono state molteplici.

“Un ricordo drammatico, abbiamo vissuto sulla nostra pelle ciò che vediamo tutti i giorni nella cronaca quotidiana italiana. Siamo stati sorpresi da questa alluvione probabilmente perché la memoria storica dei nostri anziani non era inculcata ancora sul territorio. Ricordo benissimo un vecchietto che mi diceva che uscito il rian dei Tecci e il torrente Quazzola, sarebbe esondato il torrente Quiliano e si ricordava che nel 36 era già successo come nei primi del 900 - ha spiegato Arrigoni - Il territorio è cambiato in questi 100 anni, dove prima c’erano fasci e campi che se anche fossero stati alluvionati non avrebbero provocato danni ingenti, adesso queste zone pianeggianti sono diventate abitate con l’atropizzazione molto alta e non ci sono spazi che possono assorbire l’acqua che non viene recepita dal mare e dal torrente”.

“Durante queste emergenze le persone devono stare a casa e non intralciare il lavoro di chi sta operando per la salvaguardia di tutti, mettendosi in pericolo e aumentando così il lavoro con le auto che bisogna metterle in salvo prima che inizi a piovere - ha proseguito - le allerte sono fatte per mettere in sicurezza il territorio e la popolazione, se una volta non piove non preoccupiamoci, l’allerta non vuol dire un allarme per un evento in corso, vuol dire che potrebbe piovere molto forte”.

Questa sera, alle 20.15 avranno inizio i lavori veri e propri del convegno e dalle ore 20.25 la prima parte sarà dedicata al tema “Cambiamento climatico, previsione, allertamento, rischio meteo-idrogeologico”: interverranno il meteorologo Luca Mercalli (da remoto), il presidente della Fondazione CIMA Luca Ferraris e Francesca Giannoni, dirigente responsabile dell’unità operativa Clima Meteo Idro di Arpal Liguria.

Alle ore 22 prenderà il via il talk-show sull’evento alluvionale, incentrato sulla memoria di quella tragica giornata. Ne parleranno Fulvio De Lucis (sindaco di Quiliano dal 1990 al 1999), Arrigoni e l’ingegnere Silvio Saffioti. Sarà anche l’occasione per rivedere sullo schermo del Teatro le immagini e le riprese video dell’alluvione e di quanto accadde a Quiliano.

Al termine, è previsto il saluto del sindaco di Quiliano Nicola Isetta. Seguiranno infine le premiazioni a favore dell’associazione Protezione Civile di Quiliano, della Croce Rossa Italiana – Comitato Vado Ligure e Quiliano, e del Coordinamento provinciale volontari Protezione Civile, in rappresentanza di tutte le organizzazioni della provincia di Savona.