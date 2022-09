Ceriale, manifesti di Fratelli d'Italia vandalizzati: "Gesti di menti bacate frutto di dialettica al veleno"

A denunciare il gesto, definito non solo vandalico ma pure intimidatorio, è stato il presidente e portavoce del circolo cerialese "Giorgio Almirante" Fabrizio Marabello: "Non possiamo che denunciare una campagna di aggressione che all’inizio è stata solo politica, ma che negli ultimi giorni in Italia, come oggi a Ceriale, si sta spostando su altri binari. È evidente che chi sa di perdere le elezioni per il rinnovo del Parlamento non riesce a fare altro che sfogare il proprio fallimento nel voler penalizzare il lavoro altrui. I tabelloni vengono esposti perché ci sia una condizione di parità fra le varie liste che competono. Il fatto di avere dei gruppi ben organizzati ma facilmente individuabili, anche se nessuno, neanche chi ha il dovere di farlo, intervenga, è sintomatico. Tuttavia, non accetteremo nessuna provocazione".