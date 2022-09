Incendio sterpaglie nella notte ad Albenga. L'allarme è stato lanciato attorno alle ore 2 in piazza Europa e la macchina del pronto intervento si è subito attivata.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento ingauno. Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle 5.30 circa.

Le fiamme non hanno interessato nessuna abitazione. Ancora in via di accertamento le cause del rogo.