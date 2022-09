Pulizia dei torrenti e rii a Varazze, sindaco Pierfederici: "Priorità all'Arrestra, poi Teiro e successivamente tutti i corsi d'acqua comunali"

La manutenzione ordinaria degli alvei a Varazze è iniziata oramai da quasi due settimane dando priorità al torrente Arrestra che presentava criticità prioritarie soprattutto nei tratti più interni.

"In questi giorni è cominciata la pulizia del torrente Teiro per proseguire successivamente sui successivi corsi d'acqua presenti sul territorio comunale - dice il sindaco di Varazze Luigi Pierfederici - Saranno 21 quelli interessati dalla manutenzione per un totale di 77.000 euro circa".

Nello specifico gli interventi verrranno effettuati, oltre che sui torrenti Teiro e Arrestra sul Rio Cucco, Rio Rianello, Rio Carbini, Rio Cavetto, Rio Salice, Rio Montegrosso, Rio Forca, Rio Inferno, Rio Corvo, Rio Pescatori, Rio Mola, Rio S.Lorenzo, Rio Galli, Rio Vignetta, Rio Bottine, Rio Favari, Rio Garombo, Rio Arzocco, Rio Frese, Rio Battaglia.

"Inoltre sarà eseguito un successivo intervento di manutenzione del fondo dell'alveo del torrente Teiro, ammalorato dagli ultimi eventi alluvionali, per un importo di 75.000 euro e finanziato dalla Regione Liguria" conclude il primo cittadino varazzino.