"Viaggio nel realismo emozionale", un successo di pubblico la mostra dell'artista valbormidese Tiziana Tardito a Caramagna Piemonte

Continua con grande successo di pubblico la mostra dell'artista valbormidese Tiziana Tardito a Caramagna Piemonte. L'esposizione dal titolo "Viaggio nel realismo emozionale" è visitabile presso la galleria superiore antica abbazia di Santa Maria (ora parrocchia) in piazza Castello 3.

Creatrice della nuova corrente artistica realismo emozionale, Tiziana Tardito è membro dell'Academie Europenne des Arts Paris: "Ringrazio di cuore l'associazione Albero Grande per l'ottima organizzazione. Oggi (ieri per chi legge, ndr) sono passati in mostra due graditissimi personaggi che hanno portato un po' di storia delle vallate cuneesi e tanta allegria".

L'esposizione rimarrà aperta fino al 9 ottobre con i seguenti orari: sabato dalle 15 alle 18, domenica dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18. Apertura anche su prenotazione. Entrata libera. Nella giornata odierna l'artista valbormidese sarà presente in mostra: "Vi aspettiamo numerosi".