Elezioni 2022, alle 19 affluenza nel savonese si attesta al 54.84%, nel 2018 si era fermata al 62.25%

E' un affluenza in ribasso di circa 7.5 punti percentuali rispetto all'ultima tornata elettorale per eleggere i rappresentanti dei territori in Parlamento nel 2018, quella rilevata alle ore 19.00.

Alle 12.00 dei 215 mila e 153 cittadini savonesi aventi diritto di voto, secondo quanto riportato dal Ministero dell'interno, erano stati il 22,64% quelli che si erano recati alle urne divisi nelle 308 sezioni, sette ore dopo invece si è attestato al 54.84%, nettamente più basso rispetto a tre anni fa quando si era fermata al 62.25%.

Comune più "virtuoso" in tal senso è stato Testico col 63.12%. La "maglia nera" invece va a Bormida, con solo il 45.63%.

A livello regionale, invece, su 95 mila e 266 persone ha espresso le proprie preferenze per Camera dei Deputati e Senato della Repubblica il 53.45% (era il 21.86% alle 12).

Alcuni dati dei principali comuni savonesi: Savona 55.36%; Alassio 53.53%; Albenga 50.82%; Albisola Sup. 56.74%; Albissola Mar. 60.55%; Andora 54.63%; Cairo Montenotte 54.22%; Carcare 55.70%; Finale Ligure 55.04%; Loano 53.91%; Millesimo 56.61%; Pietra Ligure 52.52%; Quiliano 57.55%; Stella 56.99%; Vado 57.09%; Varazze 58.82%.

Si registrano ancora code ai seggi per via del talloncino antifrode. Ogni scheda è infatti dotata di un apposito tagliando rimovibile, dotato di codice progressivo alfanumerico generato in serie, denominato proprio "tagliando antifrode", che è rimosso e conservato dagli uffici elettorali prima dell'inserimento della scheda nell'urna.

Gli elettori, dunque, non potranno inserire le schede direttamente all'interno, ma dopo aver votato le dovranno dare al presidente che staccherà la parte in fondo alla scheda col tagliando e le inserirà nell'urna.

Gli elettori devono quindi controllare che siano staccati i tagliandi, altrimenti in fase di spoglio la scheda che risulterà non anonimizzata, deve essere annullata.

