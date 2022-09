Funivie e Italiana Coke, Cairo in Comune: "Necessario confronto diretto in Consiglio Comunale con l'ad Cervetti"

"Ieri pomeriggio abbiamo depositato in comune la richiesta di audizione in Consiglio comunale del liquidatore di Funivie Spa, nonché amministratore delegato di Italiana Coke, il dottor Paolo Cervetti". Lo comunicano i consiglieri comunali Giorgia Ferrari e Silvano Nervi del gruppo di opposizione Cairo in Comune.

"Riteniamo che solo un confronto diretto in Consiglio comunale possa fare chiarezza sulla situazione attuale e futura di Funivie, alla luce della recente revoca per decadenza della concessione con il conseguente commissariamento e cassa integrazione, nonché sull'invito da parte del Mims alla società per giungere ad 'una composizione bonaria delle vertenze' con la stessa" spiegano dal gruppo di opposizione. I consiglieri comunali giustificano tale richiesta "al fine di acquisire da fronte diretta elementi conoscitivi e di valutazione sul futuro dell'attività di Funivie e dei lavoratori".

"Auspichiamo che il dottor Cervetti dia la propria cortese disponibilità a partecipare al Consiglio comunale e a rispondere alle domande dei consiglieri, poiché sarà anche l'occasione per chiedere delucidazioni in merito al progetto di utilizzo della plastica nel processo produttivo del coke", concludono i consiglieri Ferrari e Nervi.