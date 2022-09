Albenga, sindaco Tomatis: "Insuccesso clamoroso di Toti conseguenza delle scelte in tema sanità"

A poche ore dal voto che ha segnato una svolta decisiva, con una scelta degli italiani fatta a destra e una vittoria netta e decisa del partito di Giorgia Meloni, Giovanni Toti rimasto a bocca asciutta con "Noi Moderati” è al centro di analisi e riflessioni.

"L’insuccesso clamoroso della lista di Toti è la diretta conseguenza delle decisioni prese in tema Sanità - spiega Riccardo Tomatis, sindaco di Albenga, epicentro della lotta dei cittadini del comprensorio per riavere il Pronto Soccorso al Santa Maria di Misericordia - Albenga si è espressa in maniera decisa su questo punto”.