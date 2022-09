Notte di lavoro per i vigili del fuoco intervenuti intorno alle 3.30 ad Andora, in via Divizia, per un incendio che ha coinvolto due auto.

Sul posto è intervenuta la squadra 51 proveniente da Albenga che ha prontamente domato il rogo.

In corso gli accertamenti per risalire alle cause che hanno sprigionato le fiamme.