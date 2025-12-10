Cairo, ancora odori molesti in località Passeggeri: residenti esasperati

Nuove segnalazioni di odori molesti in località Passeggeri, a Cairo Montenotte, stanno tornando a preoccupare i residenti. La problematica, che sembra ripetersi soprattutto nelle ore serali, è stata denunciata nei giorni scorsi sui social da chi vive in zona.

“Sono le ore 22,50… vado sul terrazzo per posare della spazzatura in un contenitore… nell’aria un odore schifoso… irrespirabile”, scrive un cittadino, condividendo la propria esperienza. “Certe sere c’è un odore irrespirabile”, aggiunge un altro residente, mentre una terza persona racconta: “Allora non l’ho sentito solo io… verso le 20 mi sono dovuta mettere un fazzoletto su naso e bocca”.

Già nell’ottobre 2023 il gruppo di opposizione Cairo in Comune aveva presentato un’interrogazione, segnalando miasmi descritti come “un misto tra sostanze chimiche e odore di bruciato, che hanno provocato disturbi anche alla gola”.