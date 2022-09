Si allontana dal lavoro e abbandona l'auto facendo perdere le proprie tracce: proseguono le ricerche a Savona

A Savona proseguono le ricerche del ragazzo che, pare intorno alle 12 di ieri, si è allontanato dal proprio luogo di lavoro senza lasciare indicazioni e facendo quindi perdere le sue tracce.

A lanciare l'allarme è stato il padre, in forte preoccupazione. Si è quindi attivata l'intera macchina dei soccorsi con Forze dell'ordine, i Vigili del fuoco e sanitari che hanno trovato poi l'auto dell'uomo parcheggiata in Corso Cristoforo Colombo a lato della piscina Zanelli e al suo interno il suo cellulare.

È stata inoltre attivata l'Unità di Comando Locale dei Vigili del fuoco nel parcheggio sterrato dell'impianto natatorio in parte interdetto quindi ai fruitori dell'impianto, al quale fanno riferimento anche carabinieri, polizia locale, Soccorso Alpino e Speleologico, squadre di protezione civile in arrivo da Savona, Quiliano e Albisola e le unità cinofile della Croce Bianca di Spotorno e dei Lupi di Albisola. In azione anche una motovedetta per le ricerche in mare.