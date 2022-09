Savona, utilizzati anche i droni per le ricerche del 20enne scomparso. Al momento operazioni sospese (FOTO e VIDEO)

Ancora nessuna novità per le ricerche, al momento sospese temporaneamente, del 20enne che dal mezzogiorno di ieri, 27 settembre, ha fatto perdere le sue tracce dopo essersi allontanato dal luogo di lavoro a Savona.

Per scandagliare con maggiore precisione il territorio nella zona del Prolungamento, in Corso Cristoforo Colombo, dove sono stati rinvenuti la sua auto con all'interno il cellulare e poi, sugli scogli di via Cimarosa, altri effetti personali (le scarpe e una catenina) dalla mattinata di oggi è proseguito sul molo del "Green" il setacciamento in mare dei droni dei Vigili del fuoco.

Sul posto, dopo che il padre ha lanciato l'allarme, era stata attivata nel giro di poche ore l'Unità di Comando Locale dei Vigili del fuoco nel parcheggio sterrato della piscina Zanelli.

Alle ricerche stanno lavorando carabinieri, polizia locale, Soccorso Alpino e Speleologico, squadre di protezione civile di diversi comuni della zona, le unità cinofile della Croce Bianca di Spotorno e dei Lupi di Albisola, oltre che i sommozzatori e una motovedetta per le ricerche in mare.

Nella serata di ieri era stato poi attivato inoltre l'elicottero della Guardia Costiera che ha setacciato la costa di Savona e dei comuni limitrofi.