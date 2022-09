Millesimo, arriva un eco-compattatore per bottiglie PET (FOTO)

Domani, venerdì 30 settembre, alle ore 10 presso i giardini delle scuole di Millesimo, sarà inaugurato il nuovo sistema ecologico per una avanguardia raccolta differenziata di bottiglie in plastica PET.

"Si tratta di uno strumento importantissimo per incentivare la cittadinanza sulla riduzione dell’incidenza di determinati prodotti di plastica sull’ambiente, la macchina compattatrice, acquistata, installata, gestite e manutenute da Coripet, svolgeranno il sistema di riciclo cosiddetto “bottle to bottle” che prevede, sin dall’origine, la separazione della plastica da altri flussi di materiali, il compattamento, la raccolta ed il trasporto da soggetti autorizzati come per legge e infine il riciclo meccanico presso impianti autorizzati EFSA a ciclo chiuso", spiegano dal comune valbormidese.

L’utilizzo di rPET per la produzione di nuove bottiglie comporta minori costi ambientali e di produzione, un ridotto utilizzo di materie prime e la diminuzione di emissioni di CO2 nell’aria. Le nuove bottiglie prodotte con una percentuale di rPET conservano, inoltre, le stesse caratteristiche delle bottiglie in PET, sia dal punto di vista della sicurezza igienica che della resistenza dell’imballaggio.