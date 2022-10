Aumento infortuni sul lavoro, Maestripieri (Cisl Liguria): "Emergenza che non ammette alibi"

Fra gennaio e agosto 2022 si è registrato un fortissimo aumento delle denunce di infortunio in Liguria. Secondo i dati dell’Inail, sono stati esattamente 20.102 con una crescita significativa di quasi 8.000 casi: nello stesso periodo del 2021 erano stati 12.022. In particolare, l’incremento si è concretizzato nel comparto “industria e servizi” dove siamo passati da 10.635 a 17.984 denunce.

Il dato locale evidenzia come l’aumento più sensibile ci sia stato nella provincia di Genova (da 6.392 a 11.444 denunce), ma in crescita sono anche a La Spezia (da 1.578 a 2.703), Imperia (da 1.621 a 2.703) e Savona (da 2.431 a 3.582). Nel solo meso di agosto 2022 in Liguria gli infortuni sono stati 1.640: nello stesso mese del 2021 erano stati 1.269. Preoccupante anche il dato relativo alle denunce di infortunio delle donne: da gennaio ad agosto 2022 sono state 10.196 con una crescita evidente rispetto allo stesso periodo dello scorso anno quando erano state 4.614. In diminuzione, fortunatamente, gli incidenti mortali che sono passati da 16 a 8.