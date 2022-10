Cairo: plastica nei forni dell'Italiana Coke, il progetto dell'azienda in Consiglio comunale

Si è parlato anche di Italiana Coke nel Consiglio comunale di Cairo Montenotte. La seduta si è tenuta nella giornata odierna con 26 punti all'ordine del giorno. Il gruppo di opposizione Cairo in Comune ha presentato un'interrogazione in merito al progetto dell'azienda che prevede l'utilizzo della plastica nei forni per la produzione di coke.

"Le azioni per mitigare le emissioni sono in corso. Quando l'AIA sarà terminata con le misure implementate pronte allora ci potremo sedere attorno ad un tavolo per discutere e valutare, supportati da spiegazioni tecniche, eventuali nuovi progetti", spiega il sindaco Paolo Lambertini.

Nei giorni scorsi intanto, su richiesta sempre dei consiglieri comunali di Cairo in Comune, l'amministratore delegato del gruppo Paolo Cervetti ha dato la propria disponibilità a partecipare ad un'audizione in Consiglio comunale per trattare anche l'argomento Funivie.

"Sono più che disponibile ad organizzare una seduta a tema, bisogna però sottolineare che al momento non sarebbe l'interlocutore giusto, poiché la concessione dell'impianto è stata revocata per decadenza", conclude Lambertini.