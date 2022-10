Celle, nuovo cambio della guardia al comando della polizia locale: arriva da Albissola Rosario Foti

Era diventata il nuovo comandante a Celle il primo di settembre del 2021 e dopo più di un anno Erika Pizzocolo ha deciso di ritornare nella polizia locale di Savona.

Ci sarà quindi da domani un nuovo cambio della guardia al comando dei vigili cellesi con l'arrivo da Albissola Marina di Rosario Foti.

Pizzocolo, ex ispettore, responsabile dell'ufficio amministrativo, servizio comando della polizia locale di Savona che in passato era già stata a Celle come vigile stagionale, ha quindi deciso di tornare a casa.

L'anno scorso era subentrata a Nadia Pontillo, rimasta comunque come vice, ruolo che era di Bartolomeo "Roby" Fazio, andato in pensione, ex comandante di Varazze che nel 2017 si era trasferito a lavorare a Celle.

"Ho firmato la nomina di Foti che è già stata accettata. Non si è verificata nessun tipo di problematica con Erika Pizzocolo, ha deciso però che si trovava di più in un'altra dimensione - ha detto il sindaco Caterina Mordeglia - La ringrazio perchè è stata una persona professionale che ha sempre gestito tutte le situazioni in maniera corretta. Un bravo comandante che avrei voluto che fosse rimasta anche non in un ruolo primario".

"Ognuno però fa le sue scelte di vita. Mi dispiace ma mi fa piacere per lei che possa fare un'attività che le piace di più - conclude Mordeglia - In generale i comuni piccoli rispetto a quelli più grandi hanno dinamiche diverse".



