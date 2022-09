L’alassino Carlomaria Balzola è il nuovo presidente di Fipe in Confcommercio

Nuovo presidente per Fipe, associazione leader che riunisce bar, ristoranti, pub e pizzerie nella provincia di Savona in seno a Confcommericio: eletto l’alassino Carlomaria Balzola, che succede all’uscente Pasquale Tripodoro.

“Sono molto felice per questo prestigioso incarico, che già mio papà ricoprì in passato – commenta Balzola -. Ringrazio la delegazione che mi ha sostenuto e sono pronto a collaborare in un momento così delicato per il tessuto commerciale”.