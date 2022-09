Meteo: oggi pioggia, domani torna il bel tempo

Breve fase perturbata oggi, ma già da domani correnti anticicloniche riporteranno tempo stabile (non ancora sulle Alpi) e soleggiato per la più classica delle ottobrate, almeno per tutta la settimana prossima. Temperature in rialzo.

Al Nord Ovest quindi avremo questa situazione:

Oggi venerdì 30 settembre.

Cielo in prevalenza molto nuvoloso o coperto, piogge sparse un po’ ovunque, anche sotto forma di rovesci o temporali al mattino, in esaurimento dal pomeriggio. Temperature massime che non andranno oltre i 13/16 °C su pianure, fino 20 °C sulle coste liguri. Venti assenti o deboli di direzione variabile su pianure e montagna, da moderati a localmente forti di libeccio su Liguria di levante al mattino, in calo dal pomeriggio. In serata si attivano moderati, localmente forti da nord su savonese e genovese, ma di breve durata.

Sabato 1 ottobre.

Correnti nordoccidentali in quota rendono il cielo sereno o poco nuvoloso su pianure e Liguria. Ancora nuvoloso sui crinali alpini di confine, con piogge e nevicate dai 2000m almeno fino a sera. Temperature minime in calo e comprese tra 8 e 14 °C, massime in rialzo localmente fino 24/25 °C. Venti di Foehn con locali raffiche anche molto forti su Valle d’Aosta e Alpi nordoccidentali in generale, assenti o deboli altrove.

Da domenica 2 ottobre

L’anticiclone atlantico si sposterà verso il Mediterraneo, portando condizioni stabili e temperature decisamente più miti (massime con picchi anche fino 26/27 °C) almeno fino a venerdì prossimo. Probabili nebbie al mattino su pianure e valli delle Langhe e Monferrato.

