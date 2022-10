Savona, l'assessore Parodi incontra i residenti delle Fornaci: "Le strade sono delle stalle, che si metta una tassa per i cani" (FOTO)

Sporcizia, segnaletica, telecamere e parcheggi per i residenti.

Questi alcuni dei temi sollevati questo pomeriggio nel centro Auser di via Nizza da diversi cittadini durante l'incontro con l'assessore ai lavori pubblici Lionello Parodi.

Diverse le criticità esposte dai residenti delle Fornaci stufi per il degrado e i problemi creati dal restyling del fronte mare di levante.

"Mi sono trovato 'nella schiena' il progetto, ma è un elemento che ci farà riqualificare tutta questa area - ha detto Parodi - Trovarmi a lavorare dove altri avevano pensato ad uno sviluppo però mi fa piacere. L'area si sta muovendo bene, ci sono problematiche legate al fatto che si è partiti con una sistemazione della strada e forse sarebbe stato meglio partire con altri interventi rendendo la strada più fruibile".

"Bisogna cambiare la segnaletica, non è possibile che chi si immette in via Nizza nella zona della Lidl sia obbligato ad andare verso Vado. Bisogna dare la possibilità di effettuare l'inversione di marcia. Prima dei lavori la possibilità di svoltare c'era, ora non c'è più" ha detto un residente.

"Le Fornaci una volta era dei fornacini ora è dei disperados, non si trova più un parcheggio, devo parcheggiare distante per lasciare spazio ai turisti che lasciano sporco - ha continuato un altro savonese - per non parlare della cacca dei cani non raccolta. Io una città sporca, zozza come Savona non l'ho mai vista".

"Bisognerebbe mettere le rastrelliere di ferro davanti ai portoni. Le strade sono delle stalle, è vergognoso con la presenza di topi tutti in via Donizetti - ha continuato una cittadina - Le telecamere sono fondamentali, le hanno da Varazze a Ventimiglia, noi no, chi siamo, figli di un Dio minore? Finchè non si mettono le telecamere la gente se ne frega. Che si metta una tassa comunale per i cani".