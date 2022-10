Una teleconferenza unisce gli eredi dei 14 vetrai emigrati a San Jorge nel ‘47e il gruppo di gemellaggio di Altare

Nel 1947 14 vetrai lasciarono Altare in cerca di fortuna in Sudamerica e, arrivati in Argentina, diedero vita a una vetreria a San Jorge. Settantacinque anni dopo, teleconferenza presso il Museo del Vetro di Altare tra i gruppi per il gemellaggio locale e quello di San Jorge, eredi argentini dei 14 vetrai altaresi del gruppo Tova emigrati nel primo dopoguerra.

Amalia Barrera, presidente del comitato per i gemellaggi di San Jorge, ha portato al museo altarese alcuni dei vetri donati dagli eredi Baggini che completeranno la prestigiosa raccolta vetraria, mentre Alberto Bormioli, coordinatore del comitato altarese per il gemellaggio, ha brevemente illustrato ai presenti l'iniziativa prima del saluti del Sindaco di Altare portati dall'assessore alla cultura.