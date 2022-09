Celle, il sindaco Mordeglia tira dritto: "Non mi dimetto andiamo avanti con il nostro lavoro"

"Non mi dimetto, andiamo avanti con il nostro lavoro". Il sindaco di Celle Caterina Mordeglia respinge al mittente la richiesta della minoranza di Uniti per Celle con un volantino posizionato per tutto il paese.

Al centro le dimissioni della capogruppo del gruppo Aria Nuova Rossana Mordeglia, un altro pezzo perso dalla maggioranza dopo la decisione di lasciare il suo incarico da assessore nel 2020 di Roberto Piombo (poi sostituito da Stefania Sebberu) il quale aveva lasciato libero anche il suo posto in consiglio comunale all'avvocato Gabriele Tassone che a sua volta aveva rifiutato l'incarico.

"Vorrei sottolineare che ho i numeri per rimanere in consiglio e per portare avanti i lavori della giunta - ha continuato la prima cittadina cellese motivando la presenza dello streaming per il consiglio comunale - i mezzi informatici sono consentiti, abbiamo il regolamento che è utile per tutti i consiglieri, il lavoro che uno svolge non deve essere un limite".

Il riferimento è all'attacco subito dal consigliere Carlo Barindelli, che per motivi di lavoro (è un ufficiale di coperta quindi in diversi periodi dell'anno lavora a bordo delle navi) non può essere presente alle sedute del parlamentino cellese se non via streaming.

Se dovesse essere assente Barindelli o un suo collega di maggioranza rimarrebbero in sei in consiglio (il sindaco più cinque consiglieri) e se la minoranza di Uniti per Celle (capogruppo Remo Zunino e i consiglieri Stefano Barlo, Jacopo Abate e Alberto Vigna) decidesse di abbandonare il parlamentino non avrebbero il numero legale che deve essere di sette consiglieri essendo il Consiglio di 13 componenti.

Ipotesi questa che non spaventa il sindaco che tira dritto.

"Continuo a portare avanti il mandato, sono una persona responsabile e rispetto i cittadini che hanno creduto in me e nella mia maggioranza" conclude Caterina Mordeglia.

E nelle ultime settimane inizia già a circolare la voce che il sindaco nel 2024 si ricandiderà alle elezioni comunali.

La maggioranza è composta ora dal sindaco, dal vicesindaco Giovanni Siri, Carlo Barindelli, Stefania Sebberu, Maria Paola Testa, Giorgio Siri e Giancarlo Tacchino.