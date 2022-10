Ospedale Cairo: l'Asl conferma il laboratorio analisi, non verrà trasformato in un semplice punto prelievi

Il laboratorio analisi dell'ospedale San Giuseppe non verrà chiuso o trasformato, ma continuerà la sua attuale funzione. Questo quanto emerso dal Consiglio comunale di Cairo Montenotte.

Il sindaco Paolo Lambertini ha risposto all'interrogazione del gruppo di opposizione Cairo in Comune: "L'Asl 2 ha confermato l'intenzione di mantenere il laboratorio analisi, cosi come la diagnostica di base per quanto riguarda la radiologia, anche quando l'ospedale di comunità sarà a pieno regime".

Nessuna nuova notizia invece per quanto riguarda il punto di primo intervento, attualmente attivo sulle 12 ore, mentre la riabilitazione con 10-12 posti letto dovrebbe riaprire ad ottobre. Nei prossimi giorni pare invece confermata l'attivazione del Cup.