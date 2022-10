Strade chiuse intorno all'ex Savam, nel centro di Altare pronta una viabilità alternativa

Dopo aver già predisposto le necessarie modifiche a garantire la continuità del servizio di trasporto pubblico (leggi QUI), ad Altare si pensa anche alla viabilità ordinaria nei dintorni dell'ex vetreria Savam, dove alcune vie sono state interdette per il rischio crolli.

Sarà possibile accedere alla porzione di via Cesio verso piazza Bertolotti solo risalendo via Paleologo. Salita della Libertà rimarrà a senso unico per uscire dalla zona a traffico limitato.

A farlo sapere è il Comune del centro della Val Bormida, aggiungendo come sia in fase di realizzazione la cartellonistica dedicata per rendere più chiaro il raggiungimento delle varie zone del paese e di conseguenza anche le attività produttive.

"La viabilità alternativa, in questo momento particolarmente critico - si legge sui canali social dell'Amministrazione - sfrutta anche strade secondarie e normalmente a scarso traffico. Si raccomanda prudenza e rispetto del codice della strada soprattutto in termini di limiti di velocità e sosta".