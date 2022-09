Altare: ex Savam a rischio crollo, traffico interdetto in via XXV Aprile e via Cesio. Ecco come cambia il servizio di trasporto pubblico

Viabilità interdetta in via XXV Aprile e via Cesio causa degrado delle aree ex Savam: ecco come cambia il servizio di trasporto pubblico. Il comune di Altare, come comunicato nella giornata di ieri, ha presso contatti con l'azienda Tpl Linea al fine di garantire il servizio.

"Dal momento che verrà attivato il blocco stradale, gli autobus in entrambe le direzioni effettueranno il giro dalla zona industriale. Di conseguenza le fermate di via Gramsci e via Roma resteranno invariate mentre le fermate di via XXV Aprile e via Matteotti verranno soppresse", spiegano dal comune.

"Per limitare il disagio ai pendolari, nell'impossibilità di raggiungere comodamente via Roma, è stata organizzata una fermata straordinaria per tutte le direttrici nel piazzale del campo sportivo, raggiungibile da via Matteotti attraverso il voltino sotto la ferrovia".

"Inoltre per i residenti all'interno del blocco viario è stato predisposto un percorso pedonale alternativo attraverso il cortile retrostante, il piazzale dell'ex autofficina Rossello e il parcheggio sterrato", concludono dal comune.

Il traffico è stato bloccato dopo un sopralluogo nella giornata di ieri da parte dei vigili del fuoco. L'ex vetreria infatti sarebbe pericolante (LEGGI ARTICOLO).