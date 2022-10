Savona, trovato un cadavere in mare aperto: aggiornamenti in corso

Il cadavere di un uomo è stato rinvenuto questa mattina in mare aperto dalla Capitaneria di Porto, a Savona nello specchio acqueo antistante la foce del torrente Letimbro.

Al momento non trapelano ulteriori dettagli, ma elevato è il timore che il corpo senza vita possa essere quello del giovane scomparso lo scorso 27 settembre le cui ricerche si erano concentrate nella zona del Prolungamento, in Corso Cristoforo Colombo, dove sono stati rinvenuti la sua auto con all'interno il cellulare e poi, sugli scogli di via Cimarosa, altri effetti personali (le scarpe e una catenina).