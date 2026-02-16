Savona, lutto per la prematura scomparsa della 43enne parrucchiera Tatiana Fatigati

Aveva solo 43 anni Tatiana Fatigati scomparsa ieri improvvisamente nella sua abitazione a Savona.

La donna è stata trovata senza vita dal marito e dalla figlia. Immediata la chiamata ai soccorsi con l'intervento dell'automedica del 118 e di un'ambulanza della Croce Bianca ma purtroppo per lei non c'è stato nulla da fare.

La Procura, Pubblico Ministero Claudio Martini, vista la giovane età ha disposto l'autopsia.

Particolarmente conosciuta in città come parrucchiera, lavorava in un salone di via A Ü Fossu.

Sui social si stanno susseguendo i messaggi di cordoglio e di ricordo nei suo confronti.