 / Cronaca

Cronaca | 16 febbraio 2026, 21:23

Si allontana da casa facendo perdere le proprie tracce: ricerche tra Canova e il Melogno per un'anziana

Si tratta di una donna olandese di 87 anni che non parla italiano. Attivati i soccorsi

Si allontana da casa facendo perdere le proprie tracce: ricerche tra Canova e il Melogno per un'anziana

Ricerche in corso dalla serata odierna nell'entroterra di Magliolo, precisamente in località Canova, dove un'anziana si è allontanata dal proprio alloggio facendo perdere le tracce di sé.

Secondo quanto riferito, le ultime tracce della donna, olandese di 87 anni e che non parla la lingua italiana, si sono avute intorno alle 14. Da allora non avrebbe più fatto rientro a casa, facendo così scattare l'allarme.

Le ricerche dei soccorritori si stanno concentrando nella zona tra Canova e il Melogno, in particolare in prossimità della strada ma anche nei boschi circostanti. Sul posto attivati il Soccorso Alpino e i Vigili del fuoco.

Redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A FEBBRAIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium