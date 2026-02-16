Si allontana da casa facendo perdere le proprie tracce: ricerche tra Canova e il Melogno per un'anziana

Ricerche in corso dalla serata odierna nell'entroterra di Magliolo, precisamente in località Canova, dove un'anziana si è allontanata dal proprio alloggio facendo perdere le tracce di sé.

Secondo quanto riferito, le ultime tracce della donna, olandese di 87 anni e che non parla la lingua italiana, si sono avute intorno alle 14. Da allora non avrebbe più fatto rientro a casa, facendo così scattare l'allarme.

Le ricerche dei soccorritori si stanno concentrando nella zona tra Canova e il Melogno, in particolare in prossimità della strada ma anche nei boschi circostanti. Sul posto attivati il Soccorso Alpino e i Vigili del fuoco.