Lite in un appartamento in ristrutturazione, addetto alle pulizie colpito da due pugni

Scatta una lite in un appartamento in ristrutturazione e un 61enne ha la peggio dopo essere stato colpito con due pugni.

Il litigio è scattato questa mattina intorno alle 8.30 in via alla Contrada ad Albisola Superiore tra un muratore ed un addetto delle pulizie. Entrambi sarebbero stati all'interno dell'abitazione e per cause ancora da chiarire si è verificata la collutazione.

Sul posto è intervenuta la Croce Bianca albisolese che ha trasportato il ferito in codice giallo all'ospedale San Paolo.

I carabinieri hanno effettuati tutti gli accertamenti.