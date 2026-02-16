 / Cronaca

Cronaca | 16 febbraio 2026, 12:49

Lite in un appartamento in ristrutturazione, addetto alle pulizie colpito da due pugni

A ferirlo un muratore. Intervenuti i carabinieri

Lite in un appartamento in ristrutturazione, addetto alle pulizie colpito da due pugni

Scatta una lite in un appartamento in ristrutturazione e un 61enne ha la peggio dopo essere stato colpito con due pugni. 

Il litigio è scattato questa mattina intorno alle 8.30 in via alla Contrada ad Albisola Superiore tra un muratore ed un addetto delle pulizie. Entrambi sarebbero stati all'interno dell'abitazione e per cause ancora da chiarire si è verificata la collutazione.

Sul posto è intervenuta la Croce Bianca albisolese che ha trasportato il ferito in codice giallo all'ospedale San Paolo.

I carabinieri  hanno effettuati tutti gli accertamenti.

Luciano Parodi

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A FEBBRAIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium