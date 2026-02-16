Altra auto incastrata in un passaggio a livello di Loano: nessun ferito, treni con un lieve ritardo

Ancora un’auto rimasta bloccata tra le sbarre di uno dei passaggi a livello di Loano. E' accaduto nel pomeriggio odierno, intorno alle 15, facendo immediatamente fatto scattare i protocolli di sicurezza e anche causando disagi alla circolazione, in particolare dei treni ma non solo.

Fortunatamente non vi sono stati feriti o conseguenze per il mezzo coinvolto; qualche ritardo lo hanno invece registrato i convogli di passaggio nella zona che sono ripartiti intorno alle 15:30 con circa mezz'ora di ritardo.