Cronaca | 16 febbraio 2026, 15:43

Altra auto incastrata in un passaggio a livello di Loano: nessun ferito, treni con un lieve ritardo

E' avvenuto nel pomeriggio odierno. Convogli ripartiti intorno alle 15:30

Ancora un’auto rimasta bloccata tra le sbarre di uno dei passaggi a livello di Loano. E' accaduto nel pomeriggio odierno, intorno alle 15, facendo immediatamente fatto scattare i protocolli di sicurezza e anche causando disagi alla circolazione, in particolare dei treni ma non solo.

Fortunatamente non vi sono stati feriti o conseguenze per il mezzo coinvolto; qualche ritardo lo hanno invece registrato i convogli di passaggio nella zona che sono ripartiti intorno alle 15:30 con circa mezz'ora di ritardo.

