"Ottobre De André", ad Albenga le vetrine del centro storico celebrano l'indimenticabile cantautore genovese (FOTO)

Ad Albenga, in occasione dell'inizio di "Ottobre De André", molti commercianti del centro storico hanno dedicato le vetrine all'indimenticabile cantautore genovese.

“Una bella sorpresa - commentano i Fieui di caruggi – L'iniziativa ci ha fatto molto piacere, perchè il coinvolgimento della città in manifestazioni come questa è gratificante”.

La signora Brigida, titolare di "And camicie" in via d'Aste sottolinea: “Noi che lavoriamo nel centro storico vediamo ogni giorno l'impegno e l'operosità dei Fieui. Ecco, questo è un modo per dire loro grazie”.

Sulla stessa linea il titolare dell'Ottica Ottobelli: “Ottobre De André è diventato ormai un evento che attira ad Albenga tantissima gente. E' giusto sostenerlo con entusiasmo”.

Addirittura Angela e Mario de "Il baretto", sotto le torri ingaune, hanno riprodotto ed esposto le copertine dei vecchi 33 giri di Faber. Insomma Albenga sempre più per De André.

Del resto Dori Ghezzi è cittadina onoraria dal 2015 e a fine mese la nuova piazza sul lungomare di Albenga sarà intitolata proprio a Fabrizio De André.