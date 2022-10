Un pomeriggio con i i vigili del fuoco per i bimbi della Scuola dell'Infanzia “G.B. Vadone” di Quiliano (FOTO)

In occasione della “Festa dei Nonni”, un gruppo di bambini della Scuola dell'Infanzia “G.B. Vadone” di Quiliano, accompagnati dai nonni e dalle insegnanti, ha incontrato i vigili del fuoco, per molti di loro eroi, nella caserma di Savona, visitando gli uffici e salendo sui mezzi di soccorso tanto ammirati.

I loro occhi si sono illuminati quando due vigili sono scesi giù per il tubo e hanno acceso la sirena dell'autopompa. Uno dei bimbi ha chiesto al comandante dove mangiano i vigili e come premio i bambini hanno fatto merenda nella mensa della caserma come dei piccoli pompieri.

I bambini tra i 5 e i 3 anni hanno consegnato dei doni e il libro realizzato da Unicef Liguria “ Gli Occhi dei ragazzi guardano oltre. Un anno di scuola con il coronavirus” ai vigili del fuoco amici dell'Unicef.

Il libro è una raccolta di disegni, testi e video realizzati dagli alunni di ogni ordine e grado della Liguria dove esprimono e raccontano il loro vissuto e le loro esperienze durante il lockdown.