Svastica in fronte a Giorgia Meloni: volantini shock ad Albenga (FOTO)

Una svastica disegnata sulla fronte e un ano al posto della bocca. Questa la rappresentazione della leader nazionale di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni, fresca vincitrice dell'ultima tornata elettorale con oltre il 30% dei voti e principale indiziata per ricevere l'incarico di formare il prossimo Governo da parte del Presidente Mattarella, apparsa su alcuni volantini affissi per le vie del centro di Albenga.

«Riteniamo che questo tipo di politica appartenga al passato ed è per questo motivo che Fratelli d’Italia ha deciso di condannare questo gesto rispondendo col silenzio e con il buonsenso anche perché in questo momento - precisa ancora il consigliere - vogliamo abbassare i toni considerando tra l’altro che la campagna elettorale è finita. Azioni del genere non fanno altro che danneggiare l’immagine di tutta la città e non solo un movimento politico» chiosa Tomatis.