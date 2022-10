Ospedale Albenga, la Regione precisa: "Non è prevista alcuna vendita"

In merito alle polemiche sollevate dalle opposizioni circa il futuro dell’ospedale di Albenga a seguito della trasmissione Presadiretta, la Regione Liguria precisa: "Non è prevista alcuna ‘vendita’ del presidio di Albenga".

"In attuazione del Pnrr-Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza in ambito sanitario, il presidio ospedaliero ingauno è destinato a diventare un ospedale di comunità pubblico, con un ambulatorio per le patologie lievi in autopresentazione gestito dai medici di medicina generale, un presidio dei pediatri di libera scelta e un centro dedicato alla riabilitazione post acuzie".

"L’ospedale di Albenga ha poi un potenziale per quanto riguarda i posti letto pari a 220, di cui 90 attualmente attivi. Per questo l’obiettivo è che l’ospedale di Albenga possa costituire un hub territoriale soprattutto per quanto riguarda l’Ortopedia, l’Oculistica e l’Urologia, quale presidio importante anche per lo smaltimento delle liste di attesa post pandemia da Covid-19: questa parte potrà trovare una sua definizione attraverso una gestione interamente pubblica oppure in collaborazione con il privato convenzionato oppure ancora, più probabilmente, attraverso un partenariato pubblico/privato che garantisca prestazioni di qualità ai cittadini, senza alcuna spesa aggiuntiva", concludono dalla Regione.