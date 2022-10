Cairo, in arrivo tre velobox per potenziare la sicurezza stradale

Tre velobox in arrivo sul territorio comunale di Cairo Montenotte. La volontà dell'amministrazione comunale è quella di controllare i limiti di velocità, aumentando allo stesso tempo la sicurezza stradale.

I velobox saranno posizionati, secondo quanto riferito, in via Cortemilia e nella frazione di San Giuseppe presso via dell'Indipendenza. Il terzo troverà posto, una volta ottenuta l'autorizzazione da parte di Anas, lungo la statale 29 a Rocchetta Cairo, già teatro in passato di incidente mortali.

I tempi per l'installazione dovrebbero essere abbastanza brevi, indicativamente quantificati in un mese circa.