Carcare, nuovi parcheggi presso l'ex casello autostradale di Vispa

Nuovi parcheggi nella zona ex casello autostradale a Vispa, frazione del comune di Carcare: "Con un accordo tra la società Autostrada dei Fiori (tronco A6), la Cooperativa Villa Perla Services e il comune, che ringrazio collettivamente, è stata rimossa una rete di confine a cui ci eravamo abituati da anni e che mostrava i segni del tempo".

Cosi commenta il sindaco Christian De Vecchi che aggiunge: "Questo porterà ad un aumento dei posti auto per i residenti, le attività produttive, la sosta dei mezzi pubblici di Tpl Linea e la gestione di situazioni d'emergenza in caso di calamità naturali o maltempo".

"L'area chiusa da circa 20 anni non era più utilizzata dalla cooperativa. Tale intervento si inserisce in un percorso di buone relazioni instaurato con gli uffici zonali di Autostrada dei Fiori che ha portato negli ultimi due anni alla messa in ordine dei manufatti presenti sul nostro territorio, in aggiunta al parcheggio, mi riferisco agli otto sovrappassi che insistono sulle strade comunali e al muro di contenimento situato sempre nei pressi dell'ex casello autostradale", conclude De Vecchi.

A breve è in programma il rifacimento della segnaletica orizzontale, nonché altri interventi per riordinare l'area.