Murialdo, un sistema di videosorveglianza per la sicurezza urbana integrata: progetto approvato

Un sistema di videosorveglianza finalizzato alla sicurezza urbana integrata. Nei giorni scorsi la giunta comunale di Murialdo ha deliberato il progetto per un importo complessivo pari a 50 mila euro.

Per redigere il piano il comune ha contattato l'ingegnere Mario Giuseppe Antonio Bertone avente lo studio tecnico in via Colla a Cairo Montenotte. L'obiettivo dell'amministrazione Pronzalino? La messa in sicurezza del patrimonio comunale.

I costi per l'attuazione del progetto saranno coperti dal finanziamento elargito dal Ministero dello Sviluppo Economico (per l'anno 2020) destinato alla realizzazione di investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimoniali.