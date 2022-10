"Cambiamo il futuro, caccia ai rifiuti marini", doppio appuntamento ad Albissola Marina

Si è conclusa con successo la rassegna scientifica di due giorni realizzata dal Centro Educazione Ambientale Riviera del Beigua in sinergia con l'assessorato all'Ambiente del comune di Albissola Marina, nell'ambito del progetto finanziato da Regione Liguria per la realizzazione di attività volte alla promozione del recupero dei rifiuti e riduzione del consumo di plastica, di attività di contrasto al marine litter e alla promozione dell'economia circolare.

L’evento si è articolato in due momenti distinti:

- martedì 27 settembre presso il MuDA Centro Esposizioni di Albissola Marina si è tenuto l’appuntamento Aperitivo con la Scienza: Il mare non è una discarica. Il relatore Simone Bava, biologo marino del Genoa Marine Centre – Stazione Zoologica Anton Dohrn, ha condotto i tanti partecipanti, più di 50 persone, attraverso un viaggio di approfondimento delle emergenze che riguardano l’ecosistema mare con un focus sul marine litter, dal punto di vista di chi svolge quotidianamente il lavoro di ricerca in mare. Al termine lo Chef Giorgio Baracco ha deliziato i presenti con un gustoso aperitivo a base di prodotti tipici liguri e in questo clima conviviale si è continuato ad approfondire la tematica;

- domenica 2 ottobre si è passati all’azione con la partecipazione di numerose persone: adulti e bambini, dotati di guanti e retini alla mano, hanno setacciato la spiaggia della Margonara e la costa limitrofa a caccia di rifiuti portati dal mare o abbandonati sulla costa. Numerosi sono stati gli oggetti rinvenuti; per lo più plastica, ferro, e ingombranti di vario genere come pneumatici e boette. Tutto il materiale è stato consegnato a SAT per un corretto smaltimento. Nella stessa giornata, durante il pomeriggio, hanno preso il via alcune attività di educazione e sensibilizzazione ambientale rivolte a bambini e ragazzi quali laboratori di riciclo creativo o ancora esperimenti e osservazione al microscopio di organismi marini e microplastiche.

Per l’ottima riuscita dell’evento si ringrazia il comune di Albissola Marina e tutte le realtà del territorio che hanno partecipato, tra cui Associazione Nautica Albissola Marina, Assonautica Savona, Mirage Windsurfing Club, Stazione Zoologica Anton Dohrn, Osservatorio Nazionale Tutela del Mare, S.A.T. Servizi Ambientali. Il CEA Riviera del Beigua è gestito da Progetto Città Cooperativa Sociale.