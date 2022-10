Assicurazione auto elettrica: si risparmia davvero?

Il settore automotive, sotto la spinta legislativa e dell’emergenza climatica, è stato tra i primi ad adeguarsi all’idea di una mobilità all’insegna della sostenibilità. A titolo esemplificativo è sufficiente vedere come la scheda tecnica di un modello qualsiasi, risalente a una decina di anni or sono, su portali specializzati come Quattroruote, riportasse già le emissioni di CO2 e la classe EURO.

Volendo provare a stabilire una sorta di roadmap della green mobility nel mondo auto, se ne può attribuire l’origine alle auto a metano o GPL, di serie e non. Le prime, infatti, non erano neppure prodotte dalle case automobilistiche, ma erano il risultato di successivi interventi a carico del proprietario dell’auto che si rivolgeva privatamente a un'officina specializzata.

L’auto alimentata esclusivamente in modalità elettrica è l’attuale punto d’arrivo della mobilità sostenibile e beneficia di alcune facilitazioni. Non è possibile quantificare se ci sia o no risparmio, ciascuna Compagnia, infatti, calcola il premio con criteri autonomi.

Quello che è certo che la mancanza del motore termico esclude o elimina fortemente il rischio di incendio anche in caso di sinistro; notoriamente il motore elettrico non è alimentato con liquidi infiammabili.

Anche l’autonomia della vettura, più ridotta rispetto ai veicoli alimentati con motori termici, potrebbe incidere positivamente sul premio assicurativo, pure se occorre rilevare come tecnologie sempre più sofisticate stiano riducendo il divario tra motori termici ed elettrici.

Secondo Ecoverso, associazione di acquisto solidale nata nel 2013 con l’obiettivo di comprare in gruppo auto ibride ed elettriche e veicoli a basso impatto ambientale, la fascia di età di chi acquista di una vettura elettrica, in Italia, è compresa tra i 35 e i 60 anni. Si tratta di una fascia di età che potrebbe essere ritenuta generalmente affidabile dalla Compagnie assicurative.

Al momento di richiedere un preventivo online per una polizza assicurativa, per quello che concerne l’alimentazione, si ha la possibilità di selezionare anche la modalità elettrica, un tipico esempio è disponibile cliccando qui.

La possibilità di compilare un preventivo online inserendo in autonomia i propri dati viene offerta anche da ConTe.it, marchio italiano di Admiral Group plc, leader nella distribuzione di polizze online. Subito dopo avere inserito, se posseduta, la targa del modello e la propria data di nascita, sarà possibile selezionare la modalità di alimentazione elettrica.