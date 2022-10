Andora, al via la pulizia del torrente Merula

È iniziata la pulizia del Torrente Merula. Il comune di Andora con un investimento di circa 50mila euro, ha affidato il taglio delle canne e degli arbusti cresciuti nel letto del corso d'acqua andorese attualmente in secca.

"La pulizia riguarderà il tratto fra il ponte Romanico e il Ponte Italia 61 - ha spiegato il vice sindaco Paolo Rossi - Le ditte procederanno alla tranciatura della vegetazione che sarà tritata e portata via per lo smaltimento in modo da evitare che in caso di piena del torrente possano depositarsi sulla spiaggia".

Un intervento di routine che viene effettuato ogni anno, nei periodi previsti dalla normativa, per favorire lo scorrimento delle acque in caso di evento calamitoso.

Sul fronte della messa in sicurezza strutturale del Merula, nel 2021 era stato innalzato il ponte Europa Unita, in un punto a rischio esondazione.