Giustenice, la borgata San Michele diventa set della serie TV “Canonico” (FOTO)

Anche a Giustenice sono in corso in questi giorni le riprese della seconda stagione della serie TV “Canonico”.

"Continuano le riprese cinematografiche, nella splendida cornice della borgata di San Michele a Giustenice e sotto la regia di Peppe Toia, della seconda stagione della serie TV 'Canonico' - spiega il sindaco Mauro Boetto - La fiction, prodotta da Map to the Stars per TV2000 con il supporto di Genova Liguria Film Commission, racconta le vicende quotidiane di un prete di paese e della sua comunità".

"Le riprese, iniziate il primo di ottobre e che vedono fra gli attori protagonisti Michele La Ginestra e Fabio Ferrari, proseguiranno ancora per alcuni giorni" ha aggiunto il primo cittadino.