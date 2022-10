Perché affidarsi a produttori d’olio che seguono le metodologie tradizionali

Tra i produttori di olio extravergine di oliva nella Basilicata spicca l'azienda a conduzione familiare Fratelli Carbone, che opera in questo settore dal 1890. Una storia lunga, quindi, che parte dal bisnonno degli attuali proprietari, il quale ha insegnato il mestiere a suo figlio, fino ad arrivare ai tre nipoti, i fratelli Carbone, che hanno deciso, nel 2009, di aprire l’omonima azienda per mettere in pratica i preziosi insegnamenti che hanno ricevuto dalla loro famiglia.

Perché scegliere l’azienda Fratelli Carbone

L'olio extravergine di oliva è un prodotto genuino della nostra terra, del quale i Fratelli Carbone mantengono intatte le peculiarità che lo contraddistinguono. Passione e amore per il proprio lavoro sono il cavallo di battaglia di questi produttori d’olio, e ciò traspare dalla qualità del prodotto finale.

Nessuna scorciatoia, quindi, per l'azienda Fratelli Carbone: solo tecniche di raccolta delle olive e di produzione dell’olio extravergine di oliva nel pieno rispetto della natura e, ovviamente, del consumatore.

Ciò che ha fatto nascere il frantoio Fratelli Carbone sono principalmente i bei ricordi di famiglia, quando nei pranzi domenicali si apriva una bottiglia di olio appena prodotto, che riempiva la casa di profumi genuini e invitanti per quei ragazzi che oggi hanno deciso di dare vita alla loro attività, ricordando sempre le loro radici. I tre fratelli dell'azienda hanno iniziato questo loro percorso in quanto avevano il desiderio di offrire ai propri clienti ciò a cui loro erano stati abituati fin da bambini: un olio di qualità, che profumava di casa, di storia e di amore. I consumatori non troveranno prodotti commerciali solo per vendere, ma avranno la possibilità di gustare il vero olio extravergine di oliva, che sa di olive appena raccolte e spremute.

Il metodo di raccolta delle olive e di produzione dell'olio extravergine

È proprio per offrire al consumatore un'esperienza del tutto positiva che i fratelli Carbone hanno deciso di rendere pubblico il loro metodo di raccolta delle olive e di produzione del loro olio extravergine di oliva. Ogni passaggio di questo processo è riportato nel loro disciplinare di qualità Fratelli Carbone, il quale è facilmente consultabile.

In primis, le olive vengono raccolte dall’albero prestando attenzione a non danneggiarle in alcun modo. L’obiettivo dell’azienda è soprattutto quello di utilizzare sempre e solo materie prime freschissime e genuine, senza conservanti, proprio per riuscire a distinguere il prodotto finale dagli altri presenti in commercio. Difatti, le olive raccolte vengono trasformate in olio in un lasso di tempo di 6 ore massimo. Ovviamente, le olive devono essere perfettamente pulite prima di farle sottoporre al processo di trasformazione e, non devono entrare in contatto diretto con l'ossigeno, proprio per non modificare le loro proprietà organolettiche. Una volta ricavato l'olio extravergine di oliva si procederà filtrandolo e, infine, conservandolo in contenitori di acciaio a temperatura controllata. L'olio extravergine di oliva viene confezionato solo al momento della vendita o della spedizione.

Quello che si può dedurre da queste linee guida sulla produzione del vero olio extravergine di oliva italiano da parte dell'azienda Fratelli Carbone è che questa famiglia lavoratrice ha l'obiettivo di proporre un prodotto finale di elevata qualità del quale, una volta arrivato nelle tavole dei clienti, non si potrà più farne a meno. Un olio diverso da quelli in vendita dai grandi distributori, che ha il sapore di campagna. Un olio come quello che consumavano i nostri nonni, che si facevano bastare i prodotti genuini che la natura offriva.