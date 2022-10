Una Città del Muretto da scoprire: gli appuntamenti organizzati per le "Giornate d’Autunno" coi giovani del FAI Alassio-Albenga

Il Gruppo FAI Giovani Albenga-Alassio, in collaborazione con la Delegazione FAI Albenga-Alassio, per l’edizione 2022 delle Giornate FAI d’Autunno che si svolgeranno sabato 15 e domenica 16 ottobre, hanno individuato nel Comune di Alassio quattro aperture di carattere storico-culturali in linea con i valori della Fondazione.

La missione del FAI, infatti, consiste nel tutelare e valorizzare il patrimonio storico, artistico e paesaggistico italiano. Scopo delle giornate è dunque quello di organizzare delle visite guidate a dei beni della città per promuovere la loro conoscenza e accrescere l’amore dei cittadini e dei turisti per Alassio.

I volontari propongono di strutturare un percorso nel centro storico di Alassio e delle visite alla Collegiata Sant'Ambrogio, agli argenti facenti parte della collezione della Collegiata e a Palazzo Scofferi.

I visitatori avranno nel fine settimana la possibilità di scegliere a quale attività partecipare e quale percorso affrontare. Ogni visita sarà accessibile con il versamento di un’offerta minima e la somma raccolta sarà utilizzata per finanziare le attività culturali patrocinate dal FAI in tutta Italia.

Aperture per tutti i visitatori

Alassio: dall’età moderna agli anni del “boom”

Raccontare una città nella sua interezza non è semplice. Seguendo le tracce del passato più o meno recente, sarà possibile immaginare la vita e le scelte degli abitanti dei secoli scorsi che hanno plasmato l’Alassio che conosciamo oggi. Camminando nel centro storico i volontari del FAI racconteranno lo sviluppo della città, trasformatasi da borgo di pescatori ad ambita meta turistica. Attraversando il famoso “budello” i ciceroni indicheranno le case, i palazzi cinque-seicenteschi e le architetture recenti. Sapranno anche ricreare con il loro racconto gli edifici scomparsi o i progetti mai realizzati. Attraverso un percorso pedonale, i visitatori andranno alla scoperta della storia di Alassio in un itinerario che toccherà i luoghi iconici degli anni del “boom” come il muretto e il caffè Roma, le testimonianze delle trasformazioni ottocentesche come il Palazzo Comunale e il nucleo originale di età moderna raccolto intorno al “budello”.

Orari e informazioni:

Sabato e domenica 10:30, 11:00, 11:30, 15:00, 15:45, 16:30 (durata prevista circa 1 ora); accessibile per visitatori in carrozzina, sconsigliato per chi ha difficoltà deambulatorie.

Insigne Collegiata Sant'Ambrogio di Alassio

La Collegiata di Sant’Ambrogio è una delle chiese più antiche di Alassio (le prime tracce certe risalgono al XII secolo). Costruita in epoca medievale, fu ingrandita alla fine del 1400 fino ad essere consacrata nel 1507, divenendo parrocchia al posto di Sant’Anna ai Monti. Situata all’interno delle storiche mura, ma leggermente decentrata rispetto al nucleo abitativo originale, la Collegiata di Sant’Ambrogio è la chiesa principale della città di Alassio. Le decorazioni all’interno risalgono all’epoca barocca, realizzate in un momento di grande prosperità per l’abitato. Gli ultimi interventi si registrano nel corso del XIX secolo, quando vengono aggiunte le cupole ed è effettuato il rifacimento della facciata. I volontari del FAI propongono una visita che saprà soddisfare tutti gli amanti dell’arte, dell’architettura e della storia. Attraverso il racconto della Collegiata di Sant’Ambrogio si andrà alla scoperta non solo delle sue caratteristiche, ma anche dell’amore e della venerazione degli abitanti di Alassio.

Orari e informazioni:

Sabato 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 14:30, 15:00, 15:30 - Domenica 14:30, 15:00, 15:30 (gli orari possono essere oggetto di modifiche per rispettare le funzioni religiose; durata prevista circa 1 ora); accessibile anche per chi avesse difficoltà deambulatorie.

Aperture dedicate solo agli iscritti FAI

Palazzo Scofferi

Palazzo Scofferi sorge nel centro storico alassino ed è tutt’oggi in gran parte proprietà della famiglia Scofferi. Originari di Marsiglia, gli Scofferi si trasferirono nel Comune di Alassio nel 1303 con Jacobus e nel 1483 venne loro attribuito lo status nobiliare. Da queste informazioni si desume la data di costruzione del palazzo, edificato quindi alla fine del 1400 fu da allora sempre abitato dalla stessa famiglia. Il palazzo si sviluppa su tre piani a forma di L ai quali si accede attraverso l’ingresso principale sul Budello. La visita si concentrerà al piano nobile che oggi ospita gli appartamenti della famiglia che comprendono il Salone delle feste e la Sala del Sicario. I ciceroni del FAI condurranno i visitatori all’interno del Palazzo, narrando la storia della famiglia Scofferi e degli interventi apportati all’architettura dell’edificio. Si tratta di una visita ideale per gli amanti della città di Alassio e della storia e che permetterà di scoprire la vita dei nobili nel passato divisa tra feste, politica e attentati.

Orari e informazioni:

Solo domenica: 10:00, 11:00, 12:00, 15.30, 16.30, 17.30 (durata 1 ora circa); per accedere alla visita è prevista la prenotazione. Luogo non accessibile.

Restauro ad Alassio: un’arte per l’arte

L’Oratorio di Santa Caterina d’Alessandria e l’adiacente Collegiata di Sant’Ambrogio sono state oggetto tra il novembre 2005 e giugno 2007 di un’importante intervento di restauro. I portali dell’Oratorio e della Chiesa parrocchiale e le decorazioni pittoriche avevano bisogno di un urgente restauro. Per lo più i danni erano dovuti alle infiltrazioni d’acqua che hanno causato delle crepe e il sollevamento di alcune superfici pittoriche.

I volontari del FAI propongono una visita inedita che descriverà gli interventi di restauro che hanno permesso di recuperare gli affreschi e i portali. Si tratterà di un viaggio alla scoperta del lavoro dei restauratori, dei loro studi, dei loro strumenti del mestiere e del loro amore per la conservazione dell’arte.